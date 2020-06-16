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229 N THOMAS ST #201-D
Last updated June 13 2020 at 8:58 AM

229 N THOMAS ST #201-D

229 North Thomas Street · (866) 677-6937
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Location

229 North Thomas Street, Arlington, VA 22203
Buckingham

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INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,100

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 229 N THOMAS ST #201-D have any available units?
229 N THOMAS ST #201-D has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 229 N THOMAS ST #201-D have?
Some of 229 N THOMAS ST #201-D's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 229 N THOMAS ST #201-D currently offering any rent specials?
229 N THOMAS ST #201-D isn't currently offering any rent specials.
Is 229 N THOMAS ST #201-D pet-friendly?
No, 229 N THOMAS ST #201-D is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 229 N THOMAS ST #201-D offer parking?
Yes, 229 N THOMAS ST #201-D does offer parking.
Does 229 N THOMAS ST #201-D have units with washers and dryers?
Yes, 229 N THOMAS ST #201-D offers units with in unit laundry.
Does 229 N THOMAS ST #201-D have a pool?
No, 229 N THOMAS ST #201-D does not have a pool.
Does 229 N THOMAS ST #201-D have accessible units?
No, 229 N THOMAS ST #201-D does not have accessible units.
Does 229 N THOMAS ST #201-D have units with dishwashers?
Yes, 229 N THOMAS ST #201-D has units with dishwashers.
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