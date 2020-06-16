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Arlington, VA
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2100 N SCOTT STREET
Last updated July 14 2019 at 2:55 PM

2100 N SCOTT STREET

2100 North Scott Street · No Longer Available
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Location

2100 North Scott Street, Arlington, VA 22201
North Highland

Amenities

on-site laundry
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
bike storage
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2100 N SCOTT STREET have any available units?
2100 N SCOTT STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 2100 N SCOTT STREET have?
Some of 2100 N SCOTT STREET's amenities include on-site laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2100 N SCOTT STREET currently offering any rent specials?
2100 N SCOTT STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2100 N SCOTT STREET pet-friendly?
Yes, 2100 N SCOTT STREET is pet friendly.
Does 2100 N SCOTT STREET offer parking?
Yes, 2100 N SCOTT STREET offers parking.
Does 2100 N SCOTT STREET have units with washers and dryers?
No, 2100 N SCOTT STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 2100 N SCOTT STREET have a pool?
No, 2100 N SCOTT STREET does not have a pool.
Does 2100 N SCOTT STREET have accessible units?
No, 2100 N SCOTT STREET does not have accessible units.
Does 2100 N SCOTT STREET have units with dishwashers?
Yes, 2100 N SCOTT STREET has units with dishwashers.
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