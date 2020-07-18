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838 Majestic Oak Street
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

838 Majestic Oak Street

838 Majestic Oak Street · (702) 461-4750
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Location

838 Majestic Oak Street, Las Vegas, NV 89145
Mira Villas

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

3 Bed · 3 Bath · 1893 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
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patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
courtyard
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 838 Majestic Oak Street have any available units?
838 Majestic Oak Street has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
What amenities does 838 Majestic Oak Street have?
Some of 838 Majestic Oak Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 838 Majestic Oak Street currently offering any rent specials?
838 Majestic Oak Street is not currently offering any rent specials.
Is 838 Majestic Oak Street pet-friendly?
No, 838 Majestic Oak Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Las Vegas.
Does 838 Majestic Oak Street offer parking?
Yes, 838 Majestic Oak Street offers parking.
Does 838 Majestic Oak Street have units with washers and dryers?
No, 838 Majestic Oak Street does not offer units with in unit laundry.
Does 838 Majestic Oak Street have a pool?
Yes, 838 Majestic Oak Street has a pool.
Does 838 Majestic Oak Street have accessible units?
No, 838 Majestic Oak Street does not have accessible units.
Does 838 Majestic Oak Street have units with dishwashers?
Yes, 838 Majestic Oak Street has units with dishwashers.
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