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815 South BELL Avenue
Last updated June 19 2020 at 11:19 AM

815 South BELL Avenue

815 South Bell Avenue · (312) 719-1100
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Location

815 South Bell Avenue, Chicago, IL 60612
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit GARDEN · Avail. now

$1,700

2 Bed · 1 Bath · 950 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
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extra storage
granite counters
in unit laundry
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patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 815 South BELL Avenue have any available units?
815 South BELL Avenue has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 815 South BELL Avenue have?
Some of 815 South BELL Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 815 South BELL Avenue currently offering any rent specials?
815 South BELL Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 815 South BELL Avenue pet-friendly?
No, 815 South BELL Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 815 South BELL Avenue offer parking?
Yes, 815 South BELL Avenue offers parking.
Does 815 South BELL Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 815 South BELL Avenue offers units with in unit laundry.
Does 815 South BELL Avenue have a pool?
No, 815 South BELL Avenue does not have a pool.
Does 815 South BELL Avenue have accessible units?
No, 815 South BELL Avenue does not have accessible units.
Does 815 South BELL Avenue have units with dishwashers?
Yes, 815 South BELL Avenue has units with dishwashers.
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