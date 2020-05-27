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1238 E HELENA Drive
Last updated January 22 2020 at 12:50 AM

1238 E HELENA Drive

1238 East Helena Drive · No Longer Available
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Location

1238 East Helena Drive, Phoenix, AZ 85022

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
VERY CLEAN 3/2 WITH VINYL/WOOD FLOOR , LOOKS GREAT AND EASY MAINTENANCE. INSIDE LAUNDRY, FANS IN EVERY ROOM. THIRD BEDROOM HAS A WALK-IN CLOSET. HOMES IS UNDERGOING MINOR INTERIOR REPAIRS AND PAINT TOUCH UP, EXTERIOR OF HOME TO BE PRESSURE WASHED AND NEEDS MINOR PATIO REPAIRS, BUT CAN BE READY WITHIN A FEW DAYS, DON'T LET THAT STOP YOU FROM SHOWING. TURTLE ROCK BASIN PARK (APPROX 15+ ACRE) PUBLIC PARK JUST 6 HOME WEST OF PROPERTY.CALL FOR PET INFO.LARGE BACK YARD, SORRY MOSTLY UNFINISHED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1238 E HELENA Drive have any available units?
1238 E HELENA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1238 E HELENA Drive have?
Some of 1238 E HELENA Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1238 E HELENA Drive currently offering any rent specials?
1238 E HELENA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1238 E HELENA Drive pet-friendly?
Yes, 1238 E HELENA Drive is pet friendly.
Does 1238 E HELENA Drive offer parking?
No, 1238 E HELENA Drive does not offer parking.
Does 1238 E HELENA Drive have units with washers and dryers?
No, 1238 E HELENA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1238 E HELENA Drive have a pool?
No, 1238 E HELENA Drive does not have a pool.
Does 1238 E HELENA Drive have accessible units?
No, 1238 E HELENA Drive does not have accessible units.
Does 1238 E HELENA Drive have units with dishwashers?
Yes, 1238 E HELENA Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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