309 Round Stone Ct

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PECCOLE WEST - TOLL BROTHER'S 5 BEDRM IN GUARD GATED QUEENSRIDGE. B/I BBQ W/FRIDGE. PEBBLE TECH POOL/SPA W/REMOTE CNTRL-WATER FALLS, STAINLESS STEEL APPLS IN HUGE CHEF'S KITHCN W/ BANQUETTE SITTING & GORGEOUS GRANITE, CUSTOM WINE RM. INT./EXT. SPEAKERS W/SURROUND SOUND, CLERESTORY WINDOWS & BOX BEAM CEILING IN FAMILY ROOM W/ GAS HEARTH. ALL BEDROOMS ARE SUITES. 2 FIREPLACE'S, COURTYARD, ETC. ***WEEKLY POOL AND LANDSCAPE MAINTENANCE ADDITIONAL $290.00 PER MO.**
No Pets Allowed
(RLNE5618078)