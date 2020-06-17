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309 Round Stone Ct
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

309 Round Stone Ct

309 Round Stone Court · (702) 685-8686 ext. 200
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Location

309 Round Stone Court, Las Vegas, NV 89145
Mira Villas

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 309 Round Stone Ct · Avail. now

$4,950

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5 Bed · 4.5 Bath · 4143 sqft

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Amenities

granite counters
stainless steel
pool
hot tub
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
fireplace
granite counters
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
pool
bbq/grill
hot tub
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No Pets Allowed

(RLNE5618078)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 309 Round Stone Ct have any available units?
309 Round Stone Ct has a unit available for $4,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
What amenities does 309 Round Stone Ct have?
Some of 309 Round Stone Ct's amenities include granite counters, stainless steel, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 309 Round Stone Ct currently offering any rent specials?
309 Round Stone Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 309 Round Stone Ct pet-friendly?
No, 309 Round Stone Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Las Vegas.
Does 309 Round Stone Ct offer parking?
No, 309 Round Stone Ct does not offer parking.
Does 309 Round Stone Ct have units with washers and dryers?
No, 309 Round Stone Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 309 Round Stone Ct have a pool?
Yes, 309 Round Stone Ct has a pool.
Does 309 Round Stone Ct have accessible units?
No, 309 Round Stone Ct does not have accessible units.
Does 309 Round Stone Ct have units with dishwashers?
No, 309 Round Stone Ct does not have units with dishwashers.
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