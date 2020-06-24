All apartments in Phoenix
Find more places like 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
12222 N PARADISE VILLAGE Parkway
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12222 N PARADISE VILLAGE Parkway

12222 N Paradise Village Pkwy · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

12222 N Paradise Village Pkwy, Phoenix, AZ 85032

Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
pool
elevator
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
elevator
gym
game room
pool
internet access
THIS GOLF COURSE RESORT COMMUNITY OFFERS FABULOUS AMENITIES: 5 POOLS, HEATED SPAS, WALKING PATHS, GAME ROOM, FITNESS CENTER, and SOCIAL ROOM. BEAUTIFUL FULLY FURNISHED, BRIGHT & CLEAN CONDO WITH SPACIOUS PATIO OVERLOOKING POOL #3. ANASAZI VILLAGE IS LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE OF A LARGE REGIONAL MALL, GREAT RESTAURANTS-CLOSE ACCESS TO 101 FRWY & STONECREEK GOLF COURSE-RELAX & REJUVENATE IN THIS LUXURY CONDO! RATES $1200 (MAY-OCT) $1800 (NOV) $2250 (FEB-APRIL)UTILITIES,CABLE TV, INTERNET INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have any available units?
12222 N PARADISE VILLAGE Parkway doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have?
Some of 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway currently offering any rent specials?
12222 N PARADISE VILLAGE Parkway is not currently offering any rent specials.
Is 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway pet-friendly?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway offer parking?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway does not offer parking.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have units with washers and dryers?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway does not offer units with in unit laundry.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have a pool?
Yes, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway has a pool.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have accessible units?
No, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway does not have accessible units.
Does 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway have units with dishwashers?
Yes, 12222 N PARADISE VILLAGE Parkway has units with dishwashers.
Helpful Articles
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
What to Include in a Roommate Agreement
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Aspire Pinnacle Peak
24250 N 23rd Ave
Phoenix, AZ 85085
Morada West
6161 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035
Domus by Mark-Taylor
4445 N 36th St
Phoenix, AZ 85018
Pointe Metro
3221 W El Camino Dr
Phoenix, AZ 85051
Novella at Arcadia Townhomes
4402 N 36th St
Phoenix, AZ 85018
The Angela
2727 East Camelback Road
Phoenix, AZ 85016
Tides at East Arcadia
5401 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85018
Omnia on Thomas
1645 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85016

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College