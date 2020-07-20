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12006 Estable St
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12006 Estable St

12006 Estable St · No Longer Available
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Location

12006 Estable St, San Antonio, TX 78233
El Dorado

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
LOVELY UPDATED 3 BEDROOM HOME NESTLED ON A CUL-DE-SAC*WOOD LAMINATE FLOORING*GRANITE COUNTERTOPS*2-CAR GARAGE*CENTRAL HVAC*HIGH CEILINGS*HUGE BACK YARD FEATURING A COVERED PATIO & STORAGE SHED*NEISD SCHOOLS*EASY ACCESS TO EL DORADO ELEMENTARY & SHOPPING - LOVELY UPDATED 3 BEDROOM HOME NESTLED ON A CUL-DE-SAC*WOOD LAMINATE FLOORING*GRANITE COUNTERTOPS*2-CAR GARAGE*CENTRAL HVAC*HIGH CEILINGS*HUGE BACK YARD FEATURING A COVERED PATIO & STORAGE SHED*NEISD SCHOOLS*EASY ACCESS TO EL DORADO ELEMENTARY & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT, SECURITY DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS*CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE4779816)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12006 Estable St have any available units?
12006 Estable St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 12006 Estable St have?
Some of 12006 Estable St's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12006 Estable St currently offering any rent specials?
12006 Estable St is not currently offering any rent specials.
Is 12006 Estable St pet-friendly?
Yes, 12006 Estable St is pet friendly.
Does 12006 Estable St offer parking?
Yes, 12006 Estable St offers parking.
Does 12006 Estable St have units with washers and dryers?
No, 12006 Estable St does not offer units with in unit laundry.
Does 12006 Estable St have a pool?
No, 12006 Estable St does not have a pool.
Does 12006 Estable St have accessible units?
No, 12006 Estable St does not have accessible units.
Does 12006 Estable St have units with dishwashers?
No, 12006 Estable St does not have units with dishwashers.
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