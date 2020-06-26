7904 Wildcat PASS

Amenities
AWESOME CRESTVIEW STATION*3 BEDROOMS ALL UP, 2.5 BATHS, 2 CAR TANDEM GARAGE*OPEN FLOOR PLAN*WASHER/DRYER STAY*COVERED OUTDOOR PATIO W/GAS HOOKUP FOR GRILL*HIGH CEILINGS*BONUS SPACE UPSTAIRS*WOOD FLOORING*HOA MAINTAINS FRONT/BACK YARDS*GRANITE COUNTER TOPS WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES*WALK IN CLOSETS*AISD*NEAR SHOPPING & BALL PARK*MINUTES TO DOWNTOWN & THE DOMAIN*COMPLEX AMENITIES INCLUDE PICNIC AREA, GRILLS, COMMUNITY GARDEN, HAMMOCKS, DOG PARK AND TRAILS*BEAUTIFUL UNIT AND VERY WELL MAINTAINED*