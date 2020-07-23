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900 North KINGSBURY Street
Last updated July 18 2020 at 3:21 PM

900 North KINGSBURY Street

900 North Kingsbury Street · (800) 795-1010
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Location

900 North Kingsbury Street, Chicago, IL 60610
Near North Side

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
gym
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
doorman
gym
parking
bbq/grill
garage
hot tub
internet access
AVAILABLE 8/1/2020 RARELY AVAILABLE 3 BEDROOM AT THE DOMAIN. THIS EXTRA WIDE LOFT FEATURES HARDWOOD FLOORING, SOARING CEILINGS, CUSTOM CLOSETS, IN UNIT WASHER DRYER, BALCONY TO GRILL AND ADDITIONAL STORAGE. ASSESSMENTS ARE A GREAT VALUE INCLUDING HEAT, AIR, GAS, INTERNET, AND A PREMIUM CABLE PACKAGE WITH MULTIPLE MOVIE CHANNELS AND DVR. FULL AMENITY BUILDING WITH ROOFTOP PARTY ROOM/SUNDECK WITH SKYLINE VIEWS, EXERCISE ROOM, 24 HOUR DOORMAN, DRY CLEANERS, RESTAURANTS, RNG HEALTH CLUB, PONTOON BOAT RENTALS, ALLYU DAY SPA AND AMAZING RESTAURANTS . HEATED GARAGE PARKING 200.00 A MONTH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 900 North KINGSBURY Street have any available units?
900 North KINGSBURY Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 900 North KINGSBURY Street have?
Some of 900 North KINGSBURY Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 900 North KINGSBURY Street currently offering any rent specials?
900 North KINGSBURY Street is not currently offering any rent specials.
Is 900 North KINGSBURY Street pet-friendly?
No, 900 North KINGSBURY Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 900 North KINGSBURY Street offer parking?
Yes, 900 North KINGSBURY Street offers parking.
Does 900 North KINGSBURY Street have units with washers and dryers?
Yes, 900 North KINGSBURY Street offers units with in unit laundry.
Does 900 North KINGSBURY Street have a pool?
No, 900 North KINGSBURY Street does not have a pool.
Does 900 North KINGSBURY Street have accessible units?
No, 900 North KINGSBURY Street does not have accessible units.
Does 900 North KINGSBURY Street have units with dishwashers?
Yes, 900 North KINGSBURY Street has units with dishwashers.
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