All apartments in Chicago
Find more places like 4710 North Bernard Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
4710 North Bernard Street
Last updated July 15 2020 at 6:41 PM

4710 North Bernard Street

4710 North Bernard Street · (888) 659-9596 ext. 1990982
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4710 North Bernard Street, Chicago, IL 60625
Albany Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
air conditioning
ceiling fan
bike storage
courtyard
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
hardwood floors
in unit laundry
Property Amenities
courtyard
bike storage
BEAUTIFULLY TOP FLOOR 2BR/1BA
TOP FLOOR 2BR/1BA RESIDENCE OVERLOOKING GARDEN COURTYARD IN A QUIET SETTING AND IDEALLY LOCATED STEPS TO THE KIMBALL CTA BROWN LINE STATION! OPEN FLOOR PLAN WITH HARDWOOD FLOORS AND BASEBOARD MOLDINGS THROUGHOUT, RECESSED LIGHTING, CEILING FANS. KITCHEN W/42" CABINETS & FULL SUITE OF APPLIANCES. IN UNIT WASHER/DRYER. WHITE CERAMIC TILE BATH. CENTRAL HEAT & A/C., BIKE ROOM. SHORT WALK TO PUBLIC TRANS, LAWRENCE AVE CORRIDOR WITH RESTAURANTS, ENTERTAINMENT, SHOPPING & MORE! - Presented by Fulton Grace Realty
Andrew Wright
Fulton Grace Realty
312-702-9578
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4710 North Bernard Street have any available units?
4710 North Bernard Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 4710 North Bernard Street have?
Some of 4710 North Bernard Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4710 North Bernard Street currently offering any rent specials?
4710 North Bernard Street is not currently offering any rent specials.
Is 4710 North Bernard Street pet-friendly?
No, 4710 North Bernard Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 4710 North Bernard Street offer parking?
No, 4710 North Bernard Street does not offer parking.
Does 4710 North Bernard Street have units with washers and dryers?
Yes, 4710 North Bernard Street offers units with in unit laundry.
Does 4710 North Bernard Street have a pool?
No, 4710 North Bernard Street does not have a pool.
Does 4710 North Bernard Street have accessible units?
No, 4710 North Bernard Street does not have accessible units.
Does 4710 North Bernard Street have units with dishwashers?
No, 4710 North Bernard Street does not have units with dishwashers.
Interested in 4710 North Bernard Street?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

1440 E. 52nd Street
1440-1450 E 52nd St
Chicago, IL 60615
4844 N. Rockwell Apt.
4844 North Rockwell Street
Chicago, IL 60625
Grace Shores
639 West Grace Street
Chicago, IL 60613
734 W. Oakdale
734 W Oakdale Ave
Chicago, IL 60657
The Lofts at River East
445 E Illinois St
Chicago, IL 60611
1601-15 W Berteau
1601 West Berteau Avenue
Chicago, IL 60613
Wolcott Terrace
5017 N Wolcott Ave
Chicago, IL 60640
617 W Drummond
617 West Drummond Place
Chicago, IL 60614

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILDes Plaines, IL
Palatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, ILGlenview, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
Lincoln SquareUptown

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity