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3329 West Schubert Avenue
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3329 West Schubert Avenue

3329 West Schubert Avenue · (312) 324-0470
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3329 West Schubert Avenue, Chicago, IL 60647
Logan Square

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
media room
*Email, please, for fastest response*Available August 1! LARGE TOP-FLOOR approx 950sqft 2BD/2BA PET-FRIENDLY CONDO IN THE HEART OF LOGAN SQUARE. 5MIN WALK TO THE LOGAN SQUARE EL TRAIN, CAFES, RESTAURANTS, MOVIE THEATER, FARMERS MARKET, GROCERY STORES, PARKS - SO MUCH MORE! UNIT FEATURES: HARDWOOD THRUOUT, STAINLESS, GRANITE, OPEN KITCHEN/LIVING AREA, KITCHEN TILE BACKSPLASH, FULL DISHWASHER, IN-UNIT LAUNDRY, WHIRLPOOL TUB, CUSTOM BATH SLATE TILING, ITALIAN CABINETRY, CEILING FANS, CENTRAL AC, RECESSED LIGHTING. STORAGE LOCKER INCLUDED! PARKING NOT AVAILABLE THROUGH OWNER, BUT STREET PARKING OK.TENANT RESPONSIBLE FOR GAS AND ELECTRIC.$50 APP FEE; ALL TENANTS 18 MUST APPLY AND MUST BE NAMED ON LEASE; PETS OK WITH ADDITIONAL PET FEE. NO SEC DEP! ONE-TIME NON-REFUNDABLE MOVE-IN FEE ($500) TO OWNER. Listed by Licensed IL Broker Ashley Bogert - Westward360, LLC ashleyb@westward360.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3329 West Schubert Avenue have any available units?
3329 West Schubert Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 3329 West Schubert Avenue have?
Some of 3329 West Schubert Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3329 West Schubert Avenue currently offering any rent specials?
3329 West Schubert Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3329 West Schubert Avenue pet-friendly?
Yes, 3329 West Schubert Avenue is pet friendly.
Does 3329 West Schubert Avenue offer parking?
Yes, 3329 West Schubert Avenue offers parking.
Does 3329 West Schubert Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3329 West Schubert Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3329 West Schubert Avenue have a pool?
Yes, 3329 West Schubert Avenue has a pool.
Does 3329 West Schubert Avenue have accessible units?
No, 3329 West Schubert Avenue does not have accessible units.
Does 3329 West Schubert Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3329 West Schubert Avenue has units with dishwashers.
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