509 East 5th St.

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PET FRIENDLY EAST SIDE 4 BED/1 BATH BRICK BROWNSTONE! NEWLY RENOVATED APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS, STAINLESS/GRANITE KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, DESIGNATED DINING ROOM, RECESSED LIGHTING, QUEEN SIZE BEDROOMS, SPACIOUS LIVING ROOM, CENTRAL AIR, LAUNDRY IN BUILDING, AND UPDATED BATH WITH JACUZZI TUB. PREMIER EAST SIDE LOCATION NEAR ALL THE SOUTH BOSTON PARKS/BEACHES, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT, AND BROADWAY SHOPS, BARS & RESTAURANTS. AVAILABLE AUG 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.
Terms: One year lease