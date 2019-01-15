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509 East 5th St.
Last updated June 14 2020 at 2:59 PM

509 East 5th St.

509 East Fifth Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

509 East Fifth Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,000

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4 Bed · 1 Bath · 1300 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
PET FRIENDLY EAST SIDE 4 BED/1 BATH BRICK BROWNSTONE! NEWLY RENOVATED APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS, STAINLESS/GRANITE KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, DESIGNATED DINING ROOM, RECESSED LIGHTING, QUEEN SIZE BEDROOMS, SPACIOUS LIVING ROOM, CENTRAL AIR, LAUNDRY IN BUILDING, AND UPDATED BATH WITH JACUZZI TUB. PREMIER EAST SIDE LOCATION NEAR ALL THE SOUTH BOSTON PARKS/BEACHES, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT, AND BROADWAY SHOPS, BARS & RESTAURANTS. AVAILABLE AUG 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 509 East 5th St. have any available units?
509 East 5th St. has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 509 East 5th St. have?
Some of 509 East 5th St.'s amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 509 East 5th St. currently offering any rent specials?
509 East 5th St. isn't currently offering any rent specials.
Is 509 East 5th St. pet-friendly?
Yes, 509 East 5th St. is pet friendly.
Does 509 East 5th St. offer parking?
No, 509 East 5th St. does not offer parking.
Does 509 East 5th St. have units with washers and dryers?
No, 509 East 5th St. does not offer units with in unit laundry.
Does 509 East 5th St. have a pool?
No, 509 East 5th St. does not have a pool.
Does 509 East 5th St. have accessible units?
No, 509 East 5th St. does not have accessible units.
Does 509 East 5th St. have units with dishwashers?
Yes, 509 East 5th St. has units with dishwashers.
Have a question for 509 East 5th St.?
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