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561 East 8th St.
Last updated June 15 2020 at 9:50 PM

561 East 8th St.

561 East Eighth Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

561 East Eighth Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,000

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 561 East 8th St. have any available units?
561 East 8th St. has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 561 East 8th St. have?
Some of 561 East 8th St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 561 East 8th St. currently offering any rent specials?
561 East 8th St. is not currently offering any rent specials.
Is 561 East 8th St. pet-friendly?
No, 561 East 8th St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 561 East 8th St. offer parking?
No, 561 East 8th St. does not offer parking.
Does 561 East 8th St. have units with washers and dryers?
Yes, 561 East 8th St. offers units with in unit laundry.
Does 561 East 8th St. have a pool?
No, 561 East 8th St. does not have a pool.
Does 561 East 8th St. have accessible units?
No, 561 East 8th St. does not have accessible units.
Does 561 East 8th St. have units with dishwashers?
Yes, 561 East 8th St. has units with dishwashers.
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