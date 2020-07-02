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Arlington, VA
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1735 22ND CT N
Last updated January 26 2020 at 4:27 PM

1735 22ND CT N

1735 22nd Court North · No Longer Available
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Location

1735 22nd Court North, Arlington, VA 22209
North Highland

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
JUST REMODELED, STUNNING & SPACIOUS NORTH ARLINGTON TOWNHOUSE IN PREMIER, METRO ACCESSIBLE LOCATION/NEIGHBORHOOD (WALK TO ROSSLYN METRO!). RECENT IMPROVEMENTS INCLUDE FRESH NEUTRAL PAINT THROUGHOUT, REFINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW/NEWER WASHER AND DRYER (CONVENIENTLY LOCATED ON MASTER BEDROOM LEVEL OF HOME), NEW CARPETING IN ALL BEDROOMS/HALLWAYS, NEW LIGHTFIXTURES, NEW DECK PLANKING, NEWER ENERGY EFFICIENT ZONED HVAC (HEATING&COOLING) WITH PROGRAMMABLE THERMOSTAT, ALL NEW VENTILATION SYSTEM THROUGHOUT THE HOME. QUIET CUL-DE-SAC LOCATION BACKING TO A WOODED AREA (NEARBY NATURE TRAILS & PARKS), YET SO CLOSE TO ALL OF THE WONDERFUL AMENITIES AND HUSSLE AND BUSSLE OF THE VIBRANT ROSSLYN AND COURTHOUSE AREAS MAKE THIS HOME A PARTICULARLY DESIRABLE, "BEST OF BOTH WORLDS", OPTION! THE LUXURIOUS AND EXTRAORDINARILY LARGE MASTER SUITE FEATURES SOARING VAULTED CEILINGS, HUGE PALLADIUM WINDOWS WITH PEACEFUL, VERNAL VIEW, GAS FIREPLACE, BUILT-IN DRESSER STORAGE, WALK-IN CLOSETS, DEEP SOAKING TUB AND SEPARATE SHOWER, PRIVATE COMMODE AREA, AND CONVENIENT WASHER&DRYER. THE GORGEOUS KITCHEN HAS SPECTACULAR GRANITE COUNTERTOPS, WARM CHERRY CABINETRY, NEW(ER) STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND AN ADJOINING CASUAL DINING AREA (IN ADDITION TO THE FORMAL DINING ROOM). ALSO ENJOY THE HARDWOOD FLOORS AND PRIVATE VIEW OF THE WOODED AREA BACKING TO THE HOME FROM THE TALL PALLADIUM WINDOWS OF THE FORMAL LIVING ROOM AND DINING ROOMS. THE FAMILY ROOM ON MAIN LEVEL OF THE HOME HAS ACCESS TO THE BRICK PATIO, A COZY GAS FIREPLACE, WET BAR, AND HANDY HALF BATH. AMPLE SPACE FOR PARKING - TWO GARAGE, AS WELL AS SPACE FOR TWO CARS IN DRIVEWAY. SUPPLEMENTAL FRIDGE/FREEZER IN THE GARAGE. PLENTIFUL OUTDOOR SPACE - LARGE DECK/BALCONY OFF THE SECOND LEVEL LIVING ROOM, AND THE BRICK PATIO WITH GATE ACCESS TO COMMON AREA OFF THE MAIN LEVEL FAMILY ROOM. PERFECT HOME FOR ENTERTAINING! GREAT SCHOOLS! EASY COMMUTE, WHETHER BY PUBLIC TRANSPORTATION, CAR, OR ON FOOT. SO CLOSE TO DC THAT YOU CAN STROLL ACROSS KEY BRIDGE TO GEORGETOWN! AVAILABLE FOR IMMEDIATE OCCUPANCY. PETS ON A CASE-BY-CASE BASIS, WITH PET DEPOSIT AND ADDENDUM. SORRY, NO SMOKING. ALL UTILITIES ARE THE RESPONSIBILITY OF THE TENANTS. APPLY ON-LINE, $55 APPLICATION FEE PER PERSON.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1735 22ND CT N have any available units?
1735 22ND CT N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1735 22ND CT N have?
Some of 1735 22ND CT N's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1735 22ND CT N currently offering any rent specials?
1735 22ND CT N is not currently offering any rent specials.
Is 1735 22ND CT N pet-friendly?
Yes, 1735 22ND CT N is pet friendly.
Does 1735 22ND CT N offer parking?
Yes, 1735 22ND CT N offers parking.
Does 1735 22ND CT N have units with washers and dryers?
Yes, 1735 22ND CT N offers units with in unit laundry.
Does 1735 22ND CT N have a pool?
No, 1735 22ND CT N does not have a pool.
Does 1735 22ND CT N have accessible units?
No, 1735 22ND CT N does not have accessible units.
Does 1735 22ND CT N have units with dishwashers?
Yes, 1735 22ND CT N has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.
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