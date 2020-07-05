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4901 S CALLE LOS CERROS Drive
Last updated June 14 2020 at 2:06 AM

4901 S CALLE LOS CERROS Drive

4901 South Calle Los Cerros Drive · (602) 321-2084
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Location

4901 South Calle Los Cerros Drive, Tempe, AZ 85282

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 219 · Avail. now

$1,249

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 812 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
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microwave
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Property Amenities
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2BR/1BA CONDO IN TEMPE**MINUTES AWAY FROM ASU CAMPUS AND ASU SHUTTLE - ORBIT** GATED COMMUNITY JUST OFF I-10*1 CAR GARAGE**REFRIGERATOR, DISHWASHER, BULT-IN MICROWAVE, STACKED WASHER/DRYER**COZY FIREPLACE**MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS**PRIVATE LOFT UPSTAIRS W/CLOSET**SPIRAL STAIRCASE**OPEN FAMILY ROOM**PLENTY OF GRASSY AREA OUT FRONT**SWIMMING POOL VIEW**WALKING DISTANCE TO SHOPPING MALL, MANY RESTAURANTS AND ACROSS THE STREET FROM ARIZONA GRAND RESORT**CLEAN AND MOVE-IN READY**MUST SEE!!! LOCATION! LOCATION!! LOCATION!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive have any available units?
4901 S CALLE LOS CERROS Drive has a unit available for $1,249 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive have?
Some of 4901 S CALLE LOS CERROS Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4901 S CALLE LOS CERROS Drive currently offering any rent specials?
4901 S CALLE LOS CERROS Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4901 S CALLE LOS CERROS Drive pet-friendly?
No, 4901 S CALLE LOS CERROS Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive offer parking?
Yes, 4901 S CALLE LOS CERROS Drive offers parking.
Does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive have units with washers and dryers?
Yes, 4901 S CALLE LOS CERROS Drive offers units with in unit laundry.
Does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive have a pool?
Yes, 4901 S CALLE LOS CERROS Drive has a pool.
Does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive have accessible units?
No, 4901 S CALLE LOS CERROS Drive does not have accessible units.
Does 4901 S CALLE LOS CERROS Drive have units with dishwashers?
Yes, 4901 S CALLE LOS CERROS Drive has units with dishwashers.
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