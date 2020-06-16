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15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard

15151 East Frank Lloyd Wright Boulevard · (480) 305-4507
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Location

15151 East Frank Lloyd Wright Boulevard, Scottsdale, AZ 85260

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2086 · Avail. now

$1,900

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1254 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
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recently renovated
pool
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Unit Amenities
carpet
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furnished
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard have any available units?
15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard have?
Some of 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard currently offering any rent specials?
15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard pet-friendly?
No, 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard offer parking?
No, 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard does not offer parking.
Does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard have units with washers and dryers?
No, 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard have a pool?
Yes, 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard has a pool.
Does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard have accessible units?
No, 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard does not have accessible units.
Does 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 15151 N FRANK LLOYD WRIGHT Boulevard has units with dishwashers.
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