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Arlington, VA
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1500 S BARTON STREET
Last updated April 12 2020 at 11:36 PM

1500 S BARTON STREET

1500 South Barton Street · No Longer Available
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Location

1500 South Barton Street, Arlington, VA 22204
Columbia Heights South

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1500 S BARTON STREET have any available units?
1500 S BARTON STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
Is 1500 S BARTON STREET currently offering any rent specials?
1500 S BARTON STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1500 S BARTON STREET pet-friendly?
No, 1500 S BARTON STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1500 S BARTON STREET offer parking?
No, 1500 S BARTON STREET does not offer parking.
Does 1500 S BARTON STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1500 S BARTON STREET offers units with in unit laundry.
Does 1500 S BARTON STREET have a pool?
No, 1500 S BARTON STREET does not have a pool.
Does 1500 S BARTON STREET have accessible units?
No, 1500 S BARTON STREET does not have accessible units.
Does 1500 S BARTON STREET have units with dishwashers?
No, 1500 S BARTON STREET does not have units with dishwashers.
Does 1500 S BARTON STREET have units with air conditioning?
No, 1500 S BARTON STREET does not have units with air conditioning.
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