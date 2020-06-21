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516 S LUZERNE AVENUE
Last updated May 31 2020 at 6:22 AM

516 S LUZERNE AVENUE

516 South Luzerne Avenue · (410) 561-0044
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Location

516 South Luzerne Avenue, Baltimore, MD 21224
Canton

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 1372 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 516 S LUZERNE AVENUE have any available units?
516 S LUZERNE AVENUE has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 516 S LUZERNE AVENUE have?
Some of 516 S LUZERNE AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 516 S LUZERNE AVENUE currently offering any rent specials?
516 S LUZERNE AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 516 S LUZERNE AVENUE pet-friendly?
Yes, 516 S LUZERNE AVENUE is pet friendly.
Does 516 S LUZERNE AVENUE offer parking?
No, 516 S LUZERNE AVENUE does not offer parking.
Does 516 S LUZERNE AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 516 S LUZERNE AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 516 S LUZERNE AVENUE have a pool?
No, 516 S LUZERNE AVENUE does not have a pool.
Does 516 S LUZERNE AVENUE have accessible units?
No, 516 S LUZERNE AVENUE does not have accessible units.
Does 516 S LUZERNE AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 516 S LUZERNE AVENUE has units with dishwashers.
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