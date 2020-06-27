633 NO ORCHARD DR

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PRIVATE ROOM/BATH/ENTRANCE - Property Id: 155034
PRIVATE ROOM/ PRIVATE HALF BATH/ PRIVATE ENTRANCE. 2ND BATH HAS SHARED SHOWER. NO KITCHEN PRIVILEGES BUT ROOM COMES W/MINI FRIDGE/MICROWAVE. A/C, NEW PAINT NEW WINDOWS, NEW FLOORING. LOOKING FOR ONE (1) QUIET PERSON TO LIVE IN SAFE FAMILY NEIGHBORHOOD. NO PETS, NO SMOKING, CROSS STREETS BUENA VISTA/MAGNOLIA. STREET PARKING. MUST PASS CREDIT/BACKGROUND CHECKS. SECURITY DEPOSIT $900/ RENT IS $995 INCLUDES ALL UTILITIES EXCEPT CABLE TV/WIFI. PLEASE CALL 818 365 7995 LANDLINE NO TEXT. THANK YOU.
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Property Id 155034
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(RLNE5389807)