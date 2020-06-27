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633 NO ORCHARD DR
Last updated December 9 2019 at 5:18 PM

633 NO ORCHARD DR

633 N Orchard Dr · No Longer Available
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Location

633 N Orchard Dr, Burbank, CA 91506
Chandler Park

Amenities

air conditioning
some paid utils
microwave
internet access
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
microwave
refrigerator
Property Amenities
internet access
PRIVATE ROOM/BATH/ENTRANCE - Property Id: 155034

PRIVATE ROOM/ PRIVATE HALF BATH/ PRIVATE ENTRANCE. 2ND BATH HAS SHARED SHOWER. NO KITCHEN PRIVILEGES BUT ROOM COMES W/MINI FRIDGE/MICROWAVE. A/C, NEW PAINT NEW WINDOWS, NEW FLOORING. LOOKING FOR ONE (1) QUIET PERSON TO LIVE IN SAFE FAMILY NEIGHBORHOOD. NO PETS, NO SMOKING, CROSS STREETS BUENA VISTA/MAGNOLIA. STREET PARKING. MUST PASS CREDIT/BACKGROUND CHECKS. SECURITY DEPOSIT $900/ RENT IS $995 INCLUDES ALL UTILITIES EXCEPT CABLE TV/WIFI. PLEASE CALL 818 365 7995 LANDLINE NO TEXT. THANK YOU.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/155034
Property Id 155034

No Pets Allowed

(RLNE5389807)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 633 NO ORCHARD DR have any available units?
633 NO ORCHARD DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burbank, CA.
How much is rent in Burbank, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Burbank Rent Report.
What amenities does 633 NO ORCHARD DR have?
Some of 633 NO ORCHARD DR's amenities include air conditioning, some paid utils, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 633 NO ORCHARD DR currently offering any rent specials?
633 NO ORCHARD DR is not currently offering any rent specials.
Is 633 NO ORCHARD DR pet-friendly?
No, 633 NO ORCHARD DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burbank.
Does 633 NO ORCHARD DR offer parking?
No, 633 NO ORCHARD DR does not offer parking.
Does 633 NO ORCHARD DR have units with washers and dryers?
No, 633 NO ORCHARD DR does not offer units with in unit laundry.
Does 633 NO ORCHARD DR have a pool?
No, 633 NO ORCHARD DR does not have a pool.
Does 633 NO ORCHARD DR have accessible units?
No, 633 NO ORCHARD DR does not have accessible units.
Does 633 NO ORCHARD DR have units with dishwashers?
No, 633 NO ORCHARD DR does not have units with dishwashers.
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