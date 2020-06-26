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Tempe, AZ
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3100 S Rural Rd Unit 3
Last updated November 16 2019 at 12:25 PM

3100 S Rural Rd Unit 3

3100 South Rural Road · No Longer Available
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Location

3100 South Rural Road, Tempe, AZ 85282
Brentwood Cavalier

Amenities

parking
recently renovated
some paid utils
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
parking
Tempe Office Space Utilities Included 750 sq ft - TEMPE OFFICE SPACE AVAILABLE COMPLETELY REMODELED WITH NEW PAINT, CERAMIC TILE THROUGHOUT.
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WATER IN THE OFFICE.
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COVERED PARKING, UTILITIES INCLUDED, SIGNAGE AVAILABLE ON RURAL ROAD.

THE OFFICE IS IN EXCELLENT CONDITION

-A MUST SEE-

No Pets Allowed

(RLNE4972968)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3100 S Rural Rd Unit 3 have any available units?
3100 S Rural Rd Unit 3 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
Is 3100 S Rural Rd Unit 3 currently offering any rent specials?
3100 S Rural Rd Unit 3 is not currently offering any rent specials.
Is 3100 S Rural Rd Unit 3 pet-friendly?
No, 3100 S Rural Rd Unit 3 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 3100 S Rural Rd Unit 3 offer parking?
Yes, 3100 S Rural Rd Unit 3 offers parking.
Does 3100 S Rural Rd Unit 3 have units with washers and dryers?
No, 3100 S Rural Rd Unit 3 does not offer units with in unit laundry.
Does 3100 S Rural Rd Unit 3 have a pool?
No, 3100 S Rural Rd Unit 3 does not have a pool.
Does 3100 S Rural Rd Unit 3 have accessible units?
No, 3100 S Rural Rd Unit 3 does not have accessible units.
Does 3100 S Rural Rd Unit 3 have units with dishwashers?
No, 3100 S Rural Rd Unit 3 does not have units with dishwashers.
Does 3100 S Rural Rd Unit 3 have units with air conditioning?
No, 3100 S Rural Rd Unit 3 does not have units with air conditioning.
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