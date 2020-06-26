3100 S Rural Rd Unit 3

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Tempe Office Space Utilities Included 750 sq ft - TEMPE OFFICE SPACE AVAILABLE COMPLETELY REMODELED WITH NEW PAINT, CERAMIC TILE THROUGHOUT.
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WATER IN THE OFFICE.
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COVERED PARKING, UTILITIES INCLUDED, SIGNAGE AVAILABLE ON RURAL ROAD.
THE OFFICE IS IN EXCELLENT CONDITION
-A MUST SEE-
No Pets Allowed
(RLNE4972968)