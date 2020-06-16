All apartments in Phoenix
Find more places like 5021 W DAVIS Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
5021 W DAVIS Road
Last updated August 17 2019 at 7:03 AM

5021 W DAVIS Road

5021 West Davis Road · (602) 570-8656
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

5021 West Davis Road, Phoenix, AZ 85306

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,725

Click to see floorplan

4 Bed · 2 Bath · 2068 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
WOW! MODEL SHARP! THIS BEAUTIFUL HOME FEATURES SOARING CEILINGS, ISLAND KITCHEN, BREAKFAST BAR, KITCHEN SPORTS STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING GAS RANGE/OVEN.OPEN TO FAMILY ROOM, NICE BUILT-INS, 18' CERAMIC TILE FLOORS, NEW PLUSH CARPET & FRESH DESIGNER PAINT! LARGE MASTER BEDROOM FEATURING; DOUBLE SINKS, WALK-IN CLOSET, GARDEN TUB & SEPARATE SHOWER. GORGEOUS CURB APPEAL WITH LUSH DESERT LANDSCAPE IN FRONT YARD / COURTYARD AND GRASS BACKYARD WITH HUGE COVERED PATIO. PLENTY OF ROOM FOR THE CARS / TOYS IN THIS 3 CAR GARAGE! PERFECTLY LOCATED NEAR EVERYTHING! HURRY THIS HOME WON'T LAST!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5021 W DAVIS Road have any available units?
5021 W DAVIS Road has a unit available for $1,725 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5021 W DAVIS Road have?
Some of 5021 W DAVIS Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5021 W DAVIS Road currently offering any rent specials?
5021 W DAVIS Road isn't currently offering any rent specials.
Is 5021 W DAVIS Road pet-friendly?
No, 5021 W DAVIS Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5021 W DAVIS Road offer parking?
Yes, 5021 W DAVIS Road does offer parking.
Does 5021 W DAVIS Road have units with washers and dryers?
No, 5021 W DAVIS Road does not offer units with in unit laundry.
Does 5021 W DAVIS Road have a pool?
No, 5021 W DAVIS Road does not have a pool.
Does 5021 W DAVIS Road have accessible units?
No, 5021 W DAVIS Road does not have accessible units.
Does 5021 W DAVIS Road have units with dishwashers?
Yes, 5021 W DAVIS Road has units with dishwashers.
Have a question for 5021 W DAVIS Road?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Roosevelt Square
121 W Portland St
Phoenix, AZ 85003
Spectra on 7th North
20435 N 7th St
Phoenix, AZ 85027
The Cortina
11 E Bell Rd
Phoenix, AZ 85022
8th and Row
818 East Roosevelt Street
Phoenix, AZ 85006
Arezzo Apartment Homes
7205 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035
Brookfield Terrace
6545 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85015
Tides at Deer Valley
17425 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85023
Villas on 35th Apartments
8135 N 35th Ave
Phoenix, AZ 85051

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity