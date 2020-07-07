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Arlington, VA
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3237 S UTAH ST
Last updated April 17 2019 at 10:34 PM

3237 S UTAH ST

3237 South Utah Street · No Longer Available
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Location

3237 South Utah Street, Arlington, VA 22206
Fairlington - Shirlington

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
parking
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
carpet
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
tennis court
PLEASE REMOVE SHOES BEFORE SHOWING. NEW CARPET IN LOWER LEVEL GORGEOUS HARDWOOD FLOORS, FABULOUS DECK,NEWER KITCHEN TONS OF PARKING, FRESH PAINT,NEW WINDOWS,UPDATED BATHROOMS,RENOVATED LOWER LEVEL WITH RECESSED LIGHTS, ADDITIONAL INSULATION AND SHOW ONLY TO THE MOST FASTIDIOUS CLIENTS. INCOME TO QUALIFY 2750 X40 (0NE INCOME ONLY) SECURITY DEPOSIT =$2750 CC=55 APPLY ON LINE CALL FIRST FOR ALL INSTRUCTION S POOL TENNIS AND PARK NEARBY BEST RENTAL ON MARKET IN THIS COMMUNITY.CALL AGENT BEFORE APPLYING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3237 S UTAH ST have any available units?
3237 S UTAH ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 3237 S UTAH ST have?
Some of 3237 S UTAH ST's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3237 S UTAH ST currently offering any rent specials?
3237 S UTAH ST is not currently offering any rent specials.
Is 3237 S UTAH ST pet-friendly?
No, 3237 S UTAH ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 3237 S UTAH ST offer parking?
Yes, 3237 S UTAH ST offers parking.
Does 3237 S UTAH ST have units with washers and dryers?
No, 3237 S UTAH ST does not offer units with in unit laundry.
Does 3237 S UTAH ST have a pool?
Yes, 3237 S UTAH ST has a pool.
Does 3237 S UTAH ST have accessible units?
No, 3237 S UTAH ST does not have accessible units.
Does 3237 S UTAH ST have units with dishwashers?
No, 3237 S UTAH ST does not have units with dishwashers.
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