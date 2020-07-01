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Baltimore, MD
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130 S ANN STREET
Last updated April 28 2020 at 2:26 AM

130 S ANN STREET

130 S Ann St · No Longer Available
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Location

130 S Ann St, Baltimore, MD 21231
Upper Fells Point

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 130 S ANN STREET have any available units?
130 S ANN STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 130 S ANN STREET have?
Some of 130 S ANN STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 130 S ANN STREET currently offering any rent specials?
130 S ANN STREET is not currently offering any rent specials.
Is 130 S ANN STREET pet-friendly?
No, 130 S ANN STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 130 S ANN STREET offer parking?
Yes, 130 S ANN STREET offers parking.
Does 130 S ANN STREET have units with washers and dryers?
Yes, 130 S ANN STREET offers units with in unit laundry.
Does 130 S ANN STREET have a pool?
No, 130 S ANN STREET does not have a pool.
Does 130 S ANN STREET have accessible units?
No, 130 S ANN STREET does not have accessible units.
Does 130 S ANN STREET have units with dishwashers?
Yes, 130 S ANN STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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