All apartments in Atlanta
Find more places like 3334 Peachtree Road NE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Atlanta, GA
/
3334 Peachtree Road NE
Last updated April 5 2019 at 1:35 PM

3334 Peachtree Road NE

3334 Peachtree Road NE · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Atlanta
See all
North Buckhead
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

3334 Peachtree Road NE, Atlanta, GA 30326
North Buckhead

Amenities

in unit laundry
putting green
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
conference room
24hr concierge
fire pit
gym
pool
pool table
putting green
bbq/grill
guest suite
media room
RECENTLY UPDATED BRIGHT CORNER 2/2 IN PRIME BUCKHEAD LOCATION. NEWLY FINISHED HARDWOODS, KITCHEN FEATURES CUSTOM SHAKER CABS, UNDER CAB LIGHTING,QUARTZ COUNTER TOPS, STAINLESS APPLIANCES. BATHROOMS HAVE HEATED FLOORS, MARBLE COUNTER TOPS WITH CUSTOM VANITIES, GUEST BATHROOM W/ WALK IN SHOWER. BEDROOMS HAVE CUSTOM CLOSETS, NEW CARPET IN BEDROOMS. BUILDING AMENITIES INCLUDE LIBRARY/CONFERENCE ROOM,OUTDOOR KITCHEN W/FIREPIT, GRILL, PUTTING GREEN, 2 GUEST SUITES, THEATER RM,GYM,SQUASH COURT,POOL, EVENTS RM, BILLIARDS RM, 24/7 CONCIERGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3334 Peachtree Road NE have any available units?
3334 Peachtree Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 3334 Peachtree Road NE have?
Some of 3334 Peachtree Road NE's amenities include in unit laundry, putting green, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3334 Peachtree Road NE currently offering any rent specials?
3334 Peachtree Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 3334 Peachtree Road NE pet-friendly?
No, 3334 Peachtree Road NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 3334 Peachtree Road NE offer parking?
No, 3334 Peachtree Road NE does not offer parking.
Does 3334 Peachtree Road NE have units with washers and dryers?
Yes, 3334 Peachtree Road NE offers units with in unit laundry.
Does 3334 Peachtree Road NE have a pool?
Yes, 3334 Peachtree Road NE has a pool.
Does 3334 Peachtree Road NE have accessible units?
No, 3334 Peachtree Road NE does not have accessible units.
Does 3334 Peachtree Road NE have units with dishwashers?
Yes, 3334 Peachtree Road NE has units with dishwashers.
Helpful Articles
How Do I Find an Apartment Fast?
How to Get Your Security Deposit Refunded
Should I Live with a Roommate?
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Anthem on Ashley
720 Ralph McGill Blvd NE
Atlanta, GA 30312
Modera Midtown
95 8th St NW
Atlanta, GA 30309
AMLI 3464
3464 Roxboro Rd NE
Atlanta, GA 30326
Hanover Buckhead Village
3150 Roswell Rd NW
Atlanta, GA 30305
Perimeter 31
31 Perimeter Ctr E
Atlanta, GA 30346
The Prato at Midtown
400 Central Park Pl NE
Atlanta, GA 30308
Yoo on the Park
207 13th St NE
Atlanta, GA 30309
Artesian East Village
1438 Bouldercrest Rd SE
Atlanta, GA 30316

Similar Pages

Atlanta 1 BedroomsAtlanta 2 Bedrooms
Atlanta Dog Friendly ApartmentsAtlanta Pet Friendly Places
Atlanta Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Sandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GA
Smyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GALawrenceville, GA
Dunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GA

Nearby Neighborhoods

MidtownOld Fourth WardNorth Buckhead
Lindbergh MorosgoHome ParkGrant Park
Virginia HighlandMorningside Lenox Park

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
Morehouse CollegeAtlanta Metropolitan State College
Georgia Institute of Technology-Main Campus