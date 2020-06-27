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862 N FREDERICK STREET
Last updated September 28 2019 at 7:22 PM

862 N FREDERICK STREET

862 North Frederick Street · No Longer Available
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Location

862 North Frederick Street, Arlington, VA 22205
Bluemont

Amenities

in unit laundry
pet friendly
recently renovated
air conditioning
microwave
accessible
Unit Amenities
air conditioning
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accessible
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3 BEDROOM / 1 BATH HOUSE LOCATED JUST 9 BLOCKS TO THE BALLSTON METRO AND ONLY 1 BLOCK TO RESTAURANTS, SAFEWAY & SEVEN ELEVEN. PETS OK. AVAILABLE NOW, SEPTEMBER 1 OR AS SOON AS YOU WANT TO MOVE IN. CALL LARRY AT (703) 201-4400 CELL. THIS HOME IS JUST OFF WILSON BLVD. ON A QUIET STREET. JUST MINUTES TO EVERYTHING IN ARLINGTON AND A SHORT DRIVE OR SUBWAY RIDE TO DOWNTOWN D.C. OR TYSON'S CORNER. WALK TO BALLSTON METRO, BALLSTON QUARTER MALL, DOZENS OF RESTAURANTS AND BARS. CLOSE TO BIKE PATHS AND PARKS. HOUSE IS OLDER BUT IN NICE SHAPE. 2 BEDROOMS AND BATH ON MAIN LEVEL AND ONE LARGE BEDROOM UPSTAIRS. CENTRAL AIR CONDITIONING AND HEATING. KITCHEN WAS UPGRADED A FEW YEARS AGO WITH A NEW COUNTER TOP, MICROWAVE, REFRIGERATOR AND GAS RANGE. BATH HAS NEW VANITY AND TOILET. WASHER AND DRYER ARE ALSO NEWER MODELS. HOUSE WAS REPAINTED RECENTLY. NICE SIZE YARD THAT IS FENCED IN BACK. PLEASE CALL LARRY AT (703) 201-4400- CELL TO ARRANGE A TIME TO SEE THE HOME.. GROUPS ACCEPTED. MONTH TO MONTH OPTION ON LEASE. I MAY CONSIDER A SHORTER OR LONGER RENTAL PERIOD. THIS IS PROBABLY ONE OF THE LEAST EXPENSIVE RENTAL HOMES THAT IS WALK TO METRO IN ARLINGTON.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 862 N FREDERICK STREET have any available units?
862 N FREDERICK STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 862 N FREDERICK STREET have?
Some of 862 N FREDERICK STREET's amenities include in unit laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 862 N FREDERICK STREET currently offering any rent specials?
862 N FREDERICK STREET is not currently offering any rent specials.
Is 862 N FREDERICK STREET pet-friendly?
Yes, 862 N FREDERICK STREET is pet friendly.
Does 862 N FREDERICK STREET offer parking?
No, 862 N FREDERICK STREET does not offer parking.
Does 862 N FREDERICK STREET have units with washers and dryers?
Yes, 862 N FREDERICK STREET offers units with in unit laundry.
Does 862 N FREDERICK STREET have a pool?
No, 862 N FREDERICK STREET does not have a pool.
Does 862 N FREDERICK STREET have accessible units?
Yes, 862 N FREDERICK STREET has accessible units.
Does 862 N FREDERICK STREET have units with dishwashers?
No, 862 N FREDERICK STREET does not have units with dishwashers.
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