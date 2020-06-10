119 Gardens Dr

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REMODELED 1ST FLOOR *** 2 BED 1 FULL BATH ** FEATURES INCLUDE REMODELED KITCHEN GRANITE, COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES; FULL SIZE WASHER & DRYER INSIDE UNIT; MARBLE FLOORS THROUGHOUT, UPDATED BATH, WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM, RECESSED LIGHTING, CHANDELIER, SCREENED PATIO, SPACIOUS LIVING/DINING AREA. AMENITIES INCLUDE COMMUNITY POOL, GYM, TENNIS COURT, BASKETBALL COURT, SOCIAL AREA WITH BBQ, PICNIC TABLES, POND. CREDIT & BACKGROUND CHECK AND APPLICATION & APPROVAL BY GARDENS NORTH ASSOCIATION REQUIRED.