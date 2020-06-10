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Pompano Beach, FL
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119 Gardens Dr
Last updated March 19 2020 at 3:53 PM

119 Gardens Dr

119 Gardens Drive · (561) 856-0335
COVID-19 Update
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Location

119 Gardens Drive, Pompano Beach, FL 33069
Gardens

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 102 · Avail. now

$1,375

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 830 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
gym
pool
bbq/grill
tennis court
REMODELED 1ST FLOOR *** 2 BED 1 FULL BATH ** FEATURES INCLUDE REMODELED KITCHEN GRANITE, COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES; FULL SIZE WASHER & DRYER INSIDE UNIT; MARBLE FLOORS THROUGHOUT, UPDATED BATH, WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM, RECESSED LIGHTING, CHANDELIER, SCREENED PATIO, SPACIOUS LIVING/DINING AREA. AMENITIES INCLUDE COMMUNITY POOL, GYM, TENNIS COURT, BASKETBALL COURT, SOCIAL AREA WITH BBQ, PICNIC TABLES, POND. CREDIT & BACKGROUND CHECK AND APPLICATION & APPROVAL BY GARDENS NORTH ASSOCIATION REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 119 Gardens Dr have any available units?
119 Gardens Dr has a unit available for $1,375 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 119 Gardens Dr have?
Some of 119 Gardens Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 119 Gardens Dr currently offering any rent specials?
119 Gardens Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 119 Gardens Dr pet-friendly?
No, 119 Gardens Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 119 Gardens Dr offer parking?
No, 119 Gardens Dr does not offer parking.
Does 119 Gardens Dr have units with washers and dryers?
Yes, 119 Gardens Dr offers units with in unit laundry.
Does 119 Gardens Dr have a pool?
Yes, 119 Gardens Dr has a pool.
Does 119 Gardens Dr have accessible units?
No, 119 Gardens Dr does not have accessible units.
Does 119 Gardens Dr have units with dishwashers?
Yes, 119 Gardens Dr has units with dishwashers.
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