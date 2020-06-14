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6770 Indian Creek Dr
Last updated April 3 2020 at 1:15 PM

6770 Indian Creek Dr

6770 Indian Creek Drive · (954) 588-7776
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Location

6770 Indian Creek Drive, Miami Beach, FL 33141
North Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit T-G · Avail. now

$2,100

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

granite counters
garage
recently renovated
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
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UNIQUE LUXURY UNIT IN THE POOL LEVEL FEATURING A 14F HIGH CEILINGS. COMPLETELY RENOVATED & UPGRADED,TWO FULL BATHROOMS, MASTER W/JACUZY & DOUBLE SINK. OPEN KITCHEN, EXTENDED GRANITE COUNTER TOP TABLE & SS APPLIANCES. BEAUTIFUL GRAY CERAMIC FLOORS THROUGHOUT. GREAT LOCATION IN THE HEART OF "NOBE", WALKING DISTANCE TO THE BEACH, SHOPS & RESTAURANTS,TWO BLOCKS TO PUBLIX. AMENITIES INCLUDE A MARINA W/ BOAT DOCKS AVAILABLE FOR RENT, 24HS SECURITY, VALET,GYM & SAUNA. * CABLE TV & AC INCLUDED @ NO EXTRA COST FOR TENANTS. CAN BE RENTED W/ FURNITURE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6770 Indian Creek Dr have any available units?
6770 Indian Creek Dr has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 6770 Indian Creek Dr have?
Some of 6770 Indian Creek Dr's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6770 Indian Creek Dr currently offering any rent specials?
6770 Indian Creek Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 6770 Indian Creek Dr pet-friendly?
No, 6770 Indian Creek Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Beach.
Does 6770 Indian Creek Dr offer parking?
Yes, 6770 Indian Creek Dr does offer parking.
Does 6770 Indian Creek Dr have units with washers and dryers?
No, 6770 Indian Creek Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 6770 Indian Creek Dr have a pool?
Yes, 6770 Indian Creek Dr has a pool.
Does 6770 Indian Creek Dr have accessible units?
No, 6770 Indian Creek Dr does not have accessible units.
Does 6770 Indian Creek Dr have units with dishwashers?
No, 6770 Indian Creek Dr does not have units with dishwashers.
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