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1540 SW 6th Terrace
Last updated July 6 2020 at 8:40 PM

1540 SW 6th Terrace

1540 Southwest 6th Terrace · (561) 239-0676
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Location

1540 Southwest 6th Terrace, Boca Raton, FL 33486

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$4,300

5 Bed · 3 Bath · 2340 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
stainless steel
pool
Unit Amenities
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ice maker
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microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1540 SW 6th Terrace have any available units?
1540 SW 6th Terrace has a unit available for $4,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1540 SW 6th Terrace have?
Some of 1540 SW 6th Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1540 SW 6th Terrace currently offering any rent specials?
1540 SW 6th Terrace is not currently offering any rent specials.
Is 1540 SW 6th Terrace pet-friendly?
No, 1540 SW 6th Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 1540 SW 6th Terrace offer parking?
Yes, 1540 SW 6th Terrace offers parking.
Does 1540 SW 6th Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 1540 SW 6th Terrace offers units with in unit laundry.
Does 1540 SW 6th Terrace have a pool?
Yes, 1540 SW 6th Terrace has a pool.
Does 1540 SW 6th Terrace have accessible units?
No, 1540 SW 6th Terrace does not have accessible units.
Does 1540 SW 6th Terrace have units with dishwashers?
Yes, 1540 SW 6th Terrace has units with dishwashers.
Does 1540 SW 6th Terrace have units with air conditioning?
No, 1540 SW 6th Terrace does not have units with air conditioning.
Interested in 1540 SW 6th Terrace?
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