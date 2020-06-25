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Huntington Beach, CA
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7825 RONALD DR
Last updated December 8 2019 at 7:55 AM

7825 RONALD DR

7825 Ronald Road · No Longer Available
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Location

7825 Ronald Road, Huntington Beach, CA 92647
Oak View

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
parking
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
.CENTRALLY LOCATED IN HUNTINGTON BEACH, ON A CUL-DE-SAC, THIS INVITING SINGLE FAMILY HOME RARELY COMES ONTO THE MARKET. QUIET LOCATION WITH IT'S OWN PRIVATE FENCED YARD. SPACIOUS LIVING ROOM OPENING INTO THE OVER-SIZED KITCHEN/ DINING AREA. LAMINATE THROUGHOUT EXCEPT FOR TILE IN THE KITCHEN AND BATHROOM. THE KITCHEN OFFERS A FREE-STANDING STOVE, REFRIGERATOR, PLENTY OF CABINETRY, A DINING AREA AND ACCESS TO BACKYARD PATIO AREA. THE TWO BEDROOMS LOOK OUT INTO THE BACKYARD AND ARE A GOOD SIZE. THE BATHROOM FEATURES A SHOWER OVER THE TUB WITH ENCLOSURE. A COMMUNITY, COIN-OPERATED LAUNDRYROOM IS AVAILABLE NEARBY. ONE ASSIGNED PARKING SPACE WITH ADDITIONAL PARKING AVAILABLE ON THE STREET. LOCATED TO NEARBY SHOPPING, MEDICAL FACILITIES AND SHOPPING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7825 RONALD DR have any available units?
7825 RONALD DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 7825 RONALD DR have?
Some of 7825 RONALD DR's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7825 RONALD DR currently offering any rent specials?
7825 RONALD DR is not currently offering any rent specials.
Is 7825 RONALD DR pet-friendly?
No, 7825 RONALD DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 7825 RONALD DR offer parking?
Yes, 7825 RONALD DR offers parking.
Does 7825 RONALD DR have units with washers and dryers?
No, 7825 RONALD DR does not offer units with in unit laundry.
Does 7825 RONALD DR have a pool?
No, 7825 RONALD DR does not have a pool.
Does 7825 RONALD DR have accessible units?
No, 7825 RONALD DR does not have accessible units.
Does 7825 RONALD DR have units with dishwashers?
No, 7825 RONALD DR does not have units with dishwashers.
Does 7825 RONALD DR have units with air conditioning?
No, 7825 RONALD DR does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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