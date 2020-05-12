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2333 W HEMLOCK Court
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

2333 W HEMLOCK Court

2333 West Hemlock Court · (480) 326-1929
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Location

2333 West Hemlock Court, Chandler, AZ 85248
Octotillo

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$5,000

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3 Bed · 2 Bath · 1300 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
playground
pool
bbq/grill
garage
internet access
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2333 W HEMLOCK Court have any available units?
2333 W HEMLOCK Court has a unit available for $5,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2333 W HEMLOCK Court have?
Some of 2333 W HEMLOCK Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2333 W HEMLOCK Court currently offering any rent specials?
2333 W HEMLOCK Court isn't currently offering any rent specials.
Is 2333 W HEMLOCK Court pet-friendly?
No, 2333 W HEMLOCK Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 2333 W HEMLOCK Court offer parking?
Yes, 2333 W HEMLOCK Court does offer parking.
Does 2333 W HEMLOCK Court have units with washers and dryers?
No, 2333 W HEMLOCK Court does not offer units with in unit laundry.
Does 2333 W HEMLOCK Court have a pool?
Yes, 2333 W HEMLOCK Court has a pool.
Does 2333 W HEMLOCK Court have accessible units?
No, 2333 W HEMLOCK Court does not have accessible units.
Does 2333 W HEMLOCK Court have units with dishwashers?
Yes, 2333 W HEMLOCK Court has units with dishwashers.
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