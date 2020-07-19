5617 7TH PL S

Amenities
TOTALLY RENOVATED ARLINGTON DUPLEX CONVENIENTLY LOCATED TO PENTAGON METRO BUS AND BALLSTON SCIENCE AND TECHNOLOGY OFFICES. RENOVATIONS INCLUDE ROOF, HVAC, WINDOWS, ELECTRICAL, KITCHEN, BATH, & FLOORING. UPDATE FEATURES INCLUDE SS APPLIANCES, GRANITE, NEW CABINETS, HARDWOODS, & PLUMBING FIXTURES. GREAT FENCED YARD, PATIO, AND STORAGE SHED. APPLY ON LINE AT THE LONG AND FOSTER RENTAL WEB PAGE. CALL LISTING AGENT PRIOR TO SUBMITTING AN APPLICATION. COVET PROTOCOL: TENANT WILL VACATE UNIT DURING PREVIEWS; PROSPECTIVE TENANTS REQUESTED TO WEAR MASKS AND GLOVES DURING AN ON-SITE PREVIEW AND REFRAIN FROM TOUCHING ANYTHING INSIDE.