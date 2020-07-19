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5617 7TH PL S
Last updated July 8 2020 at 10:49 AM

5617 7TH PL S

5617 7th Place South · (866) 677-6937
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Location

5617 7th Place South, Arlington, VA 22204
Columbia Heights - West

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,950

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5617 7TH PL S have any available units?
5617 7TH PL S has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 5617 7TH PL S have?
Some of 5617 7TH PL S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5617 7TH PL S currently offering any rent specials?
5617 7TH PL S is not currently offering any rent specials.
Is 5617 7TH PL S pet-friendly?
No, 5617 7TH PL S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 5617 7TH PL S offer parking?
Yes, 5617 7TH PL S offers parking.
Does 5617 7TH PL S have units with washers and dryers?
Yes, 5617 7TH PL S offers units with in unit laundry.
Does 5617 7TH PL S have a pool?
No, 5617 7TH PL S does not have a pool.
Does 5617 7TH PL S have accessible units?
No, 5617 7TH PL S does not have accessible units.
Does 5617 7TH PL S have units with dishwashers?
Yes, 5617 7TH PL S has units with dishwashers.
Interested in 5617 7TH PL S?
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