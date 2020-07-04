3527 S STAFFORD

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GREAT TWO BEDROOM TOWNHOME WITH CHARACTER AND CHARM. HARDWOOD FLOORS, RENOVATED BATHROOMS, GRANITE COUNTERS IN THE KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES. NICE CABINETRY WITH A GOURMET STYLE. UPPER BEDROOM LEVEL HAS A SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH TWO CLOSETS AND A SECOND BEDROOM FACING TREES. THE BASEMENT FAMILY ROOM HAS NEW VINYL TILES THROUGHOUT WITH A BONUS ROOM IN THE BACK THAT ATTACHES TO ANOTHER FULL BATH AND THE LAUNDRY AREA. FENCED IN BACK YARD WITH COMPLETED PATIO. NICE AND COZY THROUGHOUT. APPLICATIONS ON LINE ONLY. $45.00 APPLICATION FEE FOR ANY ADULT 18 OR OLDER. SECURITY DEPOSIT, PET DEPOSIT (IF APPLICABLE AND 1ST MONTHS RENT IN CERTIFIED FUNDS WITH APPLICATION.