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3527 S STAFFORD
Last updated October 1 2019 at 7:39 AM

3527 S STAFFORD

3527 South Stafford Street · No Longer Available
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Location

3527 South Stafford Street, Arlington, VA 22206
Fairlington - Shirlington

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
GREAT TWO BEDROOM TOWNHOME WITH CHARACTER AND CHARM. HARDWOOD FLOORS, RENOVATED BATHROOMS, GRANITE COUNTERS IN THE KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES. NICE CABINETRY WITH A GOURMET STYLE. UPPER BEDROOM LEVEL HAS A SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH TWO CLOSETS AND A SECOND BEDROOM FACING TREES. THE BASEMENT FAMILY ROOM HAS NEW VINYL TILES THROUGHOUT WITH A BONUS ROOM IN THE BACK THAT ATTACHES TO ANOTHER FULL BATH AND THE LAUNDRY AREA. FENCED IN BACK YARD WITH COMPLETED PATIO. NICE AND COZY THROUGHOUT. APPLICATIONS ON LINE ONLY. $45.00 APPLICATION FEE FOR ANY ADULT 18 OR OLDER. SECURITY DEPOSIT, PET DEPOSIT (IF APPLICABLE AND 1ST MONTHS RENT IN CERTIFIED FUNDS WITH APPLICATION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3527 S STAFFORD have any available units?
3527 S STAFFORD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 3527 S STAFFORD have?
Some of 3527 S STAFFORD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3527 S STAFFORD currently offering any rent specials?
3527 S STAFFORD is not currently offering any rent specials.
Is 3527 S STAFFORD pet-friendly?
Yes, 3527 S STAFFORD is pet friendly.
Does 3527 S STAFFORD offer parking?
No, 3527 S STAFFORD does not offer parking.
Does 3527 S STAFFORD have units with washers and dryers?
Yes, 3527 S STAFFORD offers units with in unit laundry.
Does 3527 S STAFFORD have a pool?
No, 3527 S STAFFORD does not have a pool.
Does 3527 S STAFFORD have accessible units?
No, 3527 S STAFFORD does not have accessible units.
Does 3527 S STAFFORD have units with dishwashers?
Yes, 3527 S STAFFORD has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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