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1510 12TH STREET N
Last updated July 11 2020 at 4:19 AM

1510 12TH STREET N

1510 12th Street North · (703) 748-5467
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Location

1510 12th Street North, Arlington, VA 22209
Radnor - Fort Myer Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 402 · Avail. now

$1,675

1 Bed · 1 Bath · 895 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1510 12TH STREET N have any available units?
1510 12TH STREET N has a unit available for $1,675 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1510 12TH STREET N have?
Some of 1510 12TH STREET N's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1510 12TH STREET N currently offering any rent specials?
1510 12TH STREET N is not currently offering any rent specials.
Is 1510 12TH STREET N pet-friendly?
No, 1510 12TH STREET N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1510 12TH STREET N offer parking?
No, 1510 12TH STREET N does not offer parking.
Does 1510 12TH STREET N have units with washers and dryers?
No, 1510 12TH STREET N does not offer units with in unit laundry.
Does 1510 12TH STREET N have a pool?
No, 1510 12TH STREET N does not have a pool.
Does 1510 12TH STREET N have accessible units?
No, 1510 12TH STREET N does not have accessible units.
Does 1510 12TH STREET N have units with dishwashers?
Yes, 1510 12TH STREET N has units with dishwashers.
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