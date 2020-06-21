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1024 Utah St #619
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

1024 Utah St #619

1024 North Utah Street · (703) 932-3444
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Location

1024 North Utah Street, Arlington, VA 22201
Ballston - Virginia Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 1024 Utah St #619 · Avail. now

$1,900

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1 Bed · 1 Bath · 596 sqft

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Amenities

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Property Amenities
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(RLNE5822329)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1024 Utah St #619 have any available units?
1024 Utah St #619 has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1024 Utah St #619 have?
Some of 1024 Utah St #619's amenities include in unit laundry, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1024 Utah St #619 currently offering any rent specials?
1024 Utah St #619 isn't currently offering any rent specials.
Is 1024 Utah St #619 pet-friendly?
No, 1024 Utah St #619 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1024 Utah St #619 offer parking?
No, 1024 Utah St #619 does not offer parking.
Does 1024 Utah St #619 have units with washers and dryers?
Yes, 1024 Utah St #619 offers units with in unit laundry.
Does 1024 Utah St #619 have a pool?
No, 1024 Utah St #619 does not have a pool.
Does 1024 Utah St #619 have accessible units?
No, 1024 Utah St #619 does not have accessible units.
Does 1024 Utah St #619 have units with dishwashers?
No, 1024 Utah St #619 does not have units with dishwashers.
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