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1016 S WAYNE ST #408
Last updated June 7 2020 at 9:29 AM

1016 S WAYNE ST #408

1016 South Wayne Street · (866) 677-6937
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Location

1016 South Wayne Street, Arlington, VA 22204
Columbia Heights South

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
courtyard
gym
parking
pool
garage
sauna
WOW, WELCOME HOME TO THIS BEAUTIFUL 2 BEDROOM, 2 FULL BATH AT "THE BARKLEY". SPACIOUS LIVING ROOM & DINING ROOM. LOVELY, BRIGHT EAT-IN KITCHEN WITH STAINLESS STEEL FRIDGE & STOVE. COME HOME AT THE END OF THE DAY AND WALK-OUT TO RELAXING BALCONY WITH EXCELLENT VIEWS. SPACIOUS BEDROOMS WITH AMPLE CLOSET SPACE. FULL SIZE WASHER AND DRYER. THE AMENITIES AT "THE BARKLEY" INCLUDE; A PICTURESQUE POOL, SAUNA, RELAXING COMMUNITY COURTYARD AREA, PARTY ROOM, CARD ROOM, EXERCISE ROOM & SMALL COMMUNITY LIBRARY. *1 ASSIGNED GARAGE PARKING SPOT INCLUDED IN RENT! WHY OWN WHEN YOU CAN RENT THIS FABULOUS PLACE?

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1016 S WAYNE ST #408 have any available units?
1016 S WAYNE ST #408 has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1016 S WAYNE ST #408 have?
Some of 1016 S WAYNE ST #408's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1016 S WAYNE ST #408 currently offering any rent specials?
1016 S WAYNE ST #408 isn't currently offering any rent specials.
Is 1016 S WAYNE ST #408 pet-friendly?
No, 1016 S WAYNE ST #408 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1016 S WAYNE ST #408 offer parking?
Yes, 1016 S WAYNE ST #408 does offer parking.
Does 1016 S WAYNE ST #408 have units with washers and dryers?
Yes, 1016 S WAYNE ST #408 offers units with in unit laundry.
Does 1016 S WAYNE ST #408 have a pool?
Yes, 1016 S WAYNE ST #408 has a pool.
Does 1016 S WAYNE ST #408 have accessible units?
No, 1016 S WAYNE ST #408 does not have accessible units.
Does 1016 S WAYNE ST #408 have units with dishwashers?
Yes, 1016 S WAYNE ST #408 has units with dishwashers.
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