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205 West 54th Street
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205 West 54th Street

205 West 54th Street · (908) 884-5425
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205 West 54th Street, New York, NY 10019
Theater District

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 205 West 54th Street have any available units?
205 West 54th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 205 West 54th Street have?
Some of 205 West 54th Street's amenities include granite counters, recently renovated, and elevator. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 205 West 54th Street currently offering any rent specials?
205 West 54th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 205 West 54th Street pet-friendly?
No, 205 West 54th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 205 West 54th Street offer parking?
No, 205 West 54th Street does not offer parking.
Does 205 West 54th Street have units with washers and dryers?
No, 205 West 54th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 205 West 54th Street have a pool?
No, 205 West 54th Street does not have a pool.
Does 205 West 54th Street have accessible units?
No, 205 West 54th Street does not have accessible units.
Does 205 West 54th Street have units with dishwashers?
No, 205 West 54th Street does not have units with dishwashers.
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