400 Washington Boulevard

Amenities
RESIDENTIAL FEATURES:
HARDWOOD FLOORING
GOURMET KITCHENS
FULL-SIZE WASHER/DRYER
PLUSH CARPETING IN BEDROOMS
CERAMIC TILE BATHROOMS
WALK-IN CLOSETS
BALCONIES*
MANHATTAN SKYLINE VIEWS*
*SELECT APARTMENT HOMES
BUILDING AMENITIES:
FULL SERVICE CONCIERGE
YOGA STUDIO WITH FITNESS ON DEMAND
STATE-OF-THE-ART FITNESS CENTERS
RESORT-STYLE POOL
SPA
LOUNGE AREAS
BBQ GRILLS
DOUBLE-SIDED FIREPLACE
OUTDOOR BILLIARDS
CHIC CLUBROOMS
SKY BAR AND LOUNGE
CLUBROOM WITH SKY TERRACE
CHILDREN’S INDOOR PLAYROOM
OUTDOOR PLAY AREA
OUTDOOR CATERING AND MEETING SPACE
CONFERENCE ROOMS
ON-SITE RETAIL
WIFI IN COMMON AREAS
DOG RUN
PET-FRIENDLY
BIKE STORAGE
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LEASE TERMS:
PARKING ADDITIONAL MONTHLY FEE
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