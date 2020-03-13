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2326 FLEET STREET
Last updated September 28 2019 at 3:10 AM

2326 FLEET STREET

2326 Fleet Street · No Longer Available
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Location

2326 Fleet Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
COMPLETELY RENOVATED FROM FOUNDATION UP/BUILT IN 2006! 3 BEDROOM, 3.5 BATH TOWNHOME--OPEN CONCEPT MAIN LEVEL WITH FIRST FLOOR HALF BATH--RECESSED LIGHTING, HARDWOOD FLOORING--GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, 36" TALL CABINETS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, UPPER LEVEL 1 FEATURES 2ND MASTER BEDROOM WITH MASTER BATH AND 3RD BEDROOM WITH CARPET THROUGHOUT--UPPER LEVEL 2 HAS PRIVATE MASTER SUITE WITH CATHEDRAL CEILINGS AND LUXURY BATH WITH SUNKEN TUB AND A SEPARATE PARTY SIZE SHOWER--NEW CARPET--NEW PAINT--DUAL ZONE HVAC--WATER HEATER AND SUMP PUMP REPLACED IN 2018--ROOFTOP DECK THAT OFFERS WATER AND CITY VIEWS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2326 FLEET STREET have any available units?
2326 FLEET STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2326 FLEET STREET have?
Some of 2326 FLEET STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2326 FLEET STREET currently offering any rent specials?
2326 FLEET STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2326 FLEET STREET pet-friendly?
No, 2326 FLEET STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2326 FLEET STREET offer parking?
No, 2326 FLEET STREET does not offer parking.
Does 2326 FLEET STREET have units with washers and dryers?
Yes, 2326 FLEET STREET offers units with in unit laundry.
Does 2326 FLEET STREET have a pool?
No, 2326 FLEET STREET does not have a pool.
Does 2326 FLEET STREET have accessible units?
No, 2326 FLEET STREET does not have accessible units.
Does 2326 FLEET STREET have units with dishwashers?
Yes, 2326 FLEET STREET has units with dishwashers.
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