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115 ENFIELD ROAD
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

115 ENFIELD ROAD

115 Enfield Road · No Longer Available
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Location

115 Enfield Road, Baltimore, MD 21212
Homeland

Amenities

wine room
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
microwave
range
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
wine room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 115 ENFIELD ROAD have any available units?
115 ENFIELD ROAD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 115 ENFIELD ROAD have?
Some of 115 ENFIELD ROAD's amenities include wine room, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 115 ENFIELD ROAD currently offering any rent specials?
115 ENFIELD ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 115 ENFIELD ROAD pet-friendly?
Yes, 115 ENFIELD ROAD is pet friendly.
Does 115 ENFIELD ROAD offer parking?
No, 115 ENFIELD ROAD does not offer parking.
Does 115 ENFIELD ROAD have units with washers and dryers?
No, 115 ENFIELD ROAD does not offer units with in unit laundry.
Does 115 ENFIELD ROAD have a pool?
No, 115 ENFIELD ROAD does not have a pool.
Does 115 ENFIELD ROAD have accessible units?
No, 115 ENFIELD ROAD does not have accessible units.
Does 115 ENFIELD ROAD have units with dishwashers?
No, 115 ENFIELD ROAD does not have units with dishwashers.
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