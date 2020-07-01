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1113 S BOULDIN STREET
Last updated November 16 2019 at 7:28 AM

1113 S BOULDIN STREET

1113 South Bouldin Street · No Longer Available
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Location

1113 South Bouldin Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
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refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1113 S BOULDIN STREET have any available units?
1113 S BOULDIN STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1113 S BOULDIN STREET have?
Some of 1113 S BOULDIN STREET's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1113 S BOULDIN STREET currently offering any rent specials?
1113 S BOULDIN STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1113 S BOULDIN STREET pet-friendly?
No, 1113 S BOULDIN STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1113 S BOULDIN STREET offer parking?
No, 1113 S BOULDIN STREET does not offer parking.
Does 1113 S BOULDIN STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1113 S BOULDIN STREET offers units with in unit laundry.
Does 1113 S BOULDIN STREET have a pool?
No, 1113 S BOULDIN STREET does not have a pool.
Does 1113 S BOULDIN STREET have accessible units?
No, 1113 S BOULDIN STREET does not have accessible units.
Does 1113 S BOULDIN STREET have units with dishwashers?
Yes, 1113 S BOULDIN STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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