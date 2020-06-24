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5414 Redberry Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5414 Redberry Court

5414 Redberry Court · No Longer Available
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Location

5414 Redberry Court, Indianapolis, IN 46254
Ballinshire Estates - Cobblestone

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5414 Redberry Court have any available units?
5414 Redberry Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 5414 Redberry Court have?
Some of 5414 Redberry Court's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5414 Redberry Court currently offering any rent specials?
5414 Redberry Court is not currently offering any rent specials.
Is 5414 Redberry Court pet-friendly?
No, 5414 Redberry Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 5414 Redberry Court offer parking?
Yes, 5414 Redberry Court offers parking.
Does 5414 Redberry Court have units with washers and dryers?
No, 5414 Redberry Court does not offer units with in unit laundry.
Does 5414 Redberry Court have a pool?
No, 5414 Redberry Court does not have a pool.
Does 5414 Redberry Court have accessible units?
No, 5414 Redberry Court does not have accessible units.
Does 5414 Redberry Court have units with dishwashers?
Yes, 5414 Redberry Court has units with dishwashers.
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