5414 Redberry Court

Amenities
YOUR SEARCH ENDS HERE…!!! ELEGANT CUSTOM HM IN PRESTIGIOUS, HEALTHY ENVIRONMENT BY EAGLE CREEK PARK, AND COLTS COMPLEX. SUPERB QUALITY, BRICK, CUL-DE-SAC, PROFESSIONALLY LANDSCAPED W/SPRINKLER SYSTEM. DRAMATIC ENTRY WITH CERAMIC TILES, 18ft CEILING, SPECTACULAR GR WALL FULL OF WINDOWS AND 3 WAY FIRE PLACE. OPEN FLOOR PLAN, GOURMET KITCHEN WITH BEAUTIFUL CABINETRY, CTR ISLAND & CUSTOM VENT HOOD. MAIN FL MASTER BR, DINING ROOM DECORATED WITH ARCHES, PILLARS, AND CHANDELIER. BONUS RM, ZONED HEATING, FRESH PAINT. DECK, DAY LIGHT FINISHED BASEMENT, PLUMBED FOR FULL BA.