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4280 Galt Ocean Dr
Last updated May 6 2020 at 8:09 PM

4280 Galt Ocean Dr

4280 Galt Ocean Drive · (954) 740-0774
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Location

4280 Galt Ocean Drive, Fort Lauderdale, FL 33308
Galt Mile

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 6J · Avail. now

$3,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1650 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
elevator
gym
pool
bbq/grill
internet access
lobby
COMPLETELY HIGH-END REMODELED UNIT ON THE FAMOUS GALT OCEAN MILE - SPACIOUS 2/2 (1650 SQ. FT.) + CONVERTIBLE DEN UNIT W/ S.E. DIRECT OCEAN VIEWS! SEMI-PRIVATE ELEVATOR W/ FOYER ENTRANCE, TILE FLOORS, OPEN KITCHEN W/ GRANITE COUNTERTOPS, TOP OF THE LINE BOSCH APPLIANCES, FAMILY ROOM, LARGE BALCONY, WASHER/DRYER, WALK-IN CLOSET, & NEW SHUTTERS. OTHER AMENITIES INCLUDE INFINITY POOL, EXERCISE ROOM, BBQ AREA, LOBBY & BEACH WI-FI ACCESS AND PARTY ROOM. WALKING DISTANCE TO SHOPS, BANKS, AND FINE RESTAURANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4280 Galt Ocean Dr have any available units?
4280 Galt Ocean Dr has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 4280 Galt Ocean Dr have?
Some of 4280 Galt Ocean Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4280 Galt Ocean Dr currently offering any rent specials?
4280 Galt Ocean Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 4280 Galt Ocean Dr pet-friendly?
No, 4280 Galt Ocean Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 4280 Galt Ocean Dr offer parking?
No, 4280 Galt Ocean Dr does not offer parking.
Does 4280 Galt Ocean Dr have units with washers and dryers?
Yes, 4280 Galt Ocean Dr offers units with in unit laundry.
Does 4280 Galt Ocean Dr have a pool?
Yes, 4280 Galt Ocean Dr has a pool.
Does 4280 Galt Ocean Dr have accessible units?
No, 4280 Galt Ocean Dr does not have accessible units.
Does 4280 Galt Ocean Dr have units with dishwashers?
Yes, 4280 Galt Ocean Dr has units with dishwashers.
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