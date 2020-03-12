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Coconut Creek, FL
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3405 Bimini Lane
Last updated May 23 2020 at 5:46 PM

3405 Bimini Lane

3405 Bimini Lane · (561) 900-5858
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Location

3405 Bimini Lane, Coconut Creek, FL 33066

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit J-4 · Avail. now

$1,900

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
gym
pool
elevator
tennis court
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
elevator
gym
pool
bbq/grill
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3405 Bimini Lane have any available units?
3405 Bimini Lane has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3405 Bimini Lane have?
Some of 3405 Bimini Lane's amenities include patio / balcony, pet friendly, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3405 Bimini Lane currently offering any rent specials?
3405 Bimini Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 3405 Bimini Lane pet-friendly?
Yes, 3405 Bimini Lane is pet friendly.
Does 3405 Bimini Lane offer parking?
No, 3405 Bimini Lane does not offer parking.
Does 3405 Bimini Lane have units with washers and dryers?
No, 3405 Bimini Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3405 Bimini Lane have a pool?
Yes, 3405 Bimini Lane has a pool.
Does 3405 Bimini Lane have accessible units?
No, 3405 Bimini Lane does not have accessible units.
Does 3405 Bimini Lane have units with dishwashers?
No, 3405 Bimini Lane does not have units with dishwashers.
Does 3405 Bimini Lane have units with air conditioning?
No, 3405 Bimini Lane does not have units with air conditioning.
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