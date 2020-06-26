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Irvine, CA
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70 Tallowood
Last updated March 24 2019 at 10:57 PM

70 Tallowood

70 Tallowood · No Longer Available
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Irvine
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Location

70 Tallowood, Irvine, CA 92620
Northwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 70 Tallowood have any available units?
70 Tallowood doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 70 Tallowood have?
Some of 70 Tallowood's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 70 Tallowood currently offering any rent specials?
70 Tallowood is not currently offering any rent specials.
Is 70 Tallowood pet-friendly?
No, 70 Tallowood is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 70 Tallowood offer parking?
Yes, 70 Tallowood offers parking.
Does 70 Tallowood have units with washers and dryers?
Yes, 70 Tallowood offers units with in unit laundry.
Does 70 Tallowood have a pool?
No, 70 Tallowood does not have a pool.
Does 70 Tallowood have accessible units?
No, 70 Tallowood does not have accessible units.
Does 70 Tallowood have units with dishwashers?
Yes, 70 Tallowood has units with dishwashers.
Does 70 Tallowood have units with air conditioning?
No, 70 Tallowood does not have units with air conditioning.
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