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Irvine, CA
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138 Ceremony
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138 Ceremony

138 Ceremony · No Longer Available
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Location

138 Ceremony, Irvine, CA 92618
Portola Springs

Amenities

pool
playground
basketball court
tennis court
bbq/grill
furnished
Unit Amenities
furnished
Property Amenities
basketball court
playground
pool
bbq/grill
tennis court
BRAND NEW FULLY FURNISHED AND NEW HOME ELDERBERRY AT PORTOLA SPRINGS IRVINE , CONVENIENT TO 241 AND 133 TOLL ROADS, CLOSE TO MORE THAN 100 REGIONAL ,NATIONAL AND INTERNATIONAL BUSINESS HEADQUARTERS IN IRVINE, AMENITIES INCLUD BASKETBALL COURTS ,TOT LOTS ,A RECREATION CENTER, BBQ ,TENNIS COURTS, 14 NEIGHBORHOOD PARKS AND SIX COMMUNITY POOLS, WALKING DISTANCE TO THE BRAND NEW PORTOLA SPRING ELEMENTARY SCHOOL ,SWEEPING VIEW OF LOMA RIDGE AND VAST EXPANSES OF PROTECTED OPEN SPACE.4 BEDS AND 4.5 BATHS PLS BIG LOFT. JUST BRING YOUR OWN CLOTHING MOVING IN.PREMIUM CORNER LOT, SHORT TERM OR LONG TERM ARE OK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

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Frequently Asked Questions

Does 138 Ceremony have any available units?
138 Ceremony doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 138 Ceremony have?
Some of 138 Ceremony's amenities include pool, playground, and basketball court. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 138 Ceremony currently offering any rent specials?
138 Ceremony is not currently offering any rent specials.
Is 138 Ceremony pet-friendly?
No, 138 Ceremony is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 138 Ceremony offer parking?
No, 138 Ceremony does not offer parking.
Does 138 Ceremony have units with washers and dryers?
No, 138 Ceremony does not offer units with in unit laundry.
Does 138 Ceremony have a pool?
Yes, 138 Ceremony has a pool.
Does 138 Ceremony have accessible units?
No, 138 Ceremony does not have accessible units.
Does 138 Ceremony have units with dishwashers?
No, 138 Ceremony does not have units with dishwashers.
Does 138 Ceremony have units with air conditioning?
No, 138 Ceremony does not have units with air conditioning.

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