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Seattle, WA
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1740 Melrose Ave # 503
Last updated May 31 2020 at 9:53 AM

1740 Melrose Ave # 503

1740 Melrose Avenue · No Longer Available
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Location

1740 Melrose Avenue, Seattle, WA 98122
Capitol Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
Maison Ville - Property Id: 273108

5TH FLOOR CONDO ON MELROSE.
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1 YEAR LEASE
DAMAGE DEPOSIT $1500
PLEASE: NO PETS - NO SMOKING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/273108
Property Id 273108

No Pets Allowed

(RLNE5752520)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1740 Melrose Ave # 503 have any available units?
1740 Melrose Ave # 503 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seattle, WA.
How much is rent in Seattle, WA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Seattle Rent Report.
What amenities does 1740 Melrose Ave # 503 have?
Some of 1740 Melrose Ave # 503's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1740 Melrose Ave # 503 currently offering any rent specials?
1740 Melrose Ave # 503 is not currently offering any rent specials.
Is 1740 Melrose Ave # 503 pet-friendly?
No, 1740 Melrose Ave # 503 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seattle.
Does 1740 Melrose Ave # 503 offer parking?
Yes, 1740 Melrose Ave # 503 offers parking.
Does 1740 Melrose Ave # 503 have units with washers and dryers?
Yes, 1740 Melrose Ave # 503 offers units with in unit laundry.
Does 1740 Melrose Ave # 503 have a pool?
Yes, 1740 Melrose Ave # 503 has a pool.
Does 1740 Melrose Ave # 503 have accessible units?
No, 1740 Melrose Ave # 503 does not have accessible units.
Does 1740 Melrose Ave # 503 have units with dishwashers?
Yes, 1740 Melrose Ave # 503 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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