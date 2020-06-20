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1741 HAYES STREET S
Last updated May 29 2020 at 10:45 PM

1741 HAYES STREET S

1741 South Hayes Street · (703) 836-6000
COVID-19 Update
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Location

1741 South Hayes Street, Arlington, VA 22202
Aurora Highlands

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$3,300

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1426 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
accessible
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1741 HAYES STREET S have any available units?
1741 HAYES STREET S has a unit available for $3,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1741 HAYES STREET S have?
Some of 1741 HAYES STREET S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1741 HAYES STREET S currently offering any rent specials?
1741 HAYES STREET S isn't currently offering any rent specials.
Is 1741 HAYES STREET S pet-friendly?
No, 1741 HAYES STREET S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1741 HAYES STREET S offer parking?
No, 1741 HAYES STREET S does not offer parking.
Does 1741 HAYES STREET S have units with washers and dryers?
Yes, 1741 HAYES STREET S offers units with in unit laundry.
Does 1741 HAYES STREET S have a pool?
No, 1741 HAYES STREET S does not have a pool.
Does 1741 HAYES STREET S have accessible units?
Yes, 1741 HAYES STREET S has accessible units.
Does 1741 HAYES STREET S have units with dishwashers?
Yes, 1741 HAYES STREET S has units with dishwashers.
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