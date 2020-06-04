All apartments in Alexandria
Find more places like 3307 WYNDHAM CIRCLE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Alexandria, VA
/
3307 WYNDHAM CIRCLE
Last updated June 8 2020 at 11:43 PM

3307 WYNDHAM CIRCLE

3307 Wyndham Circle · (703) 655-4932
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Alexandria
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Gym
See all

Location

3307 Wyndham Circle, Alexandria, VA 22302

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3167 · Avail. now

$1,695

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 827 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
clubhouse
dog park
elevator
gym
parking
pool
garage
hot tub
sauna
IMMACULATE 827 SQ FT CONDO W/HARDWOOD FLOORS & GARAGE PARKING IN SOUGHT AFTER BUILDING ON THE QUIET SIDE OF THE COMPLEX***OPEN KITCHEN WITH GRANITE COUNTER & MAPLE CABINETS***SPACIOUS LIVING AREA WITH WOOD BURNING FIREPLACE***WALKOUT TO COVERED BALCONY OVERLOOKING TREES WITH EXTRA STORAGE CLOSET***GATED PARK CENTRE COMMUNITY WITH POOL, SPA, SAUNA, FITNESS CENTER, BASKETBALL COURT/DOG RUN, COMMUNITY CENTER, ETC**SUPER CONVENIENT TO PENTAGON, SHIRLINGTON, NATIONAL LANDING, DC, SHUTTLE TO METRO***GOOD CREDIT, LANDLORD REFERENCES & 1 OR 2 INCOMES OF AT LEAST $64K/YEAR TO QUALIFY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3307 WYNDHAM CIRCLE have any available units?
3307 WYNDHAM CIRCLE has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Alexandria, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Alexandria Rent Report.
What amenities does 3307 WYNDHAM CIRCLE have?
Some of 3307 WYNDHAM CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3307 WYNDHAM CIRCLE currently offering any rent specials?
3307 WYNDHAM CIRCLE isn't currently offering any rent specials.
Is 3307 WYNDHAM CIRCLE pet-friendly?
Yes, 3307 WYNDHAM CIRCLE is pet friendly.
Does 3307 WYNDHAM CIRCLE offer parking?
Yes, 3307 WYNDHAM CIRCLE does offer parking.
Does 3307 WYNDHAM CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 3307 WYNDHAM CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 3307 WYNDHAM CIRCLE have a pool?
Yes, 3307 WYNDHAM CIRCLE has a pool.
Does 3307 WYNDHAM CIRCLE have accessible units?
No, 3307 WYNDHAM CIRCLE does not have accessible units.
Does 3307 WYNDHAM CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 3307 WYNDHAM CIRCLE has units with dishwashers.
Have a question for 3307 WYNDHAM CIRCLE?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Riverside Apartments
5860 Cameron Run Ter
Alexandria, VA 22303
The Summit Apartments
260 S Reynolds St
Alexandria, VA 22304
New Brookside Apartments
601 Four Mile Rd
Alexandria, VA 22305
The Alexander
4390 King St
Alexandria, VA 22302
Notch 8
2900 Main Line Boulevard
Alexandria, VA 22301
Edlandria
6198 Edsall Rd
Alexandria, VA 22304
Lincoln Old Town
401 Holland Ln
Alexandria, VA 22314
The Dalton
1225 1st St
Alexandria, VA 22314

Similar Pages

Alexandria 1 BedroomsAlexandria 2 Bedrooms
Alexandria Apartments with ParkingAlexandria Pet Friendly Places
Alexandria Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VASilver Spring, MDRockville, MD
Bethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDFairfax, VA
Waldorf, MDWheaton, MDHyattsville, MDTysons Corner, VA

Nearby Neighborhoods

Del RayLondon Park ApartmentsLarchmont Village Apartments West
Eisenhower East Carlyle DistrictBraddock Road MetroOld Town
Brookville Seminary ValleySouthwest Quadrant

Apartments Near Colleges

Marymount UniversityAmerican University
Catholic University of AmericaUniversity of the District of Columbia
George Washington University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity