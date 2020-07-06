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Baltimore, MD
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831 W 35TH STREET
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831 W 35TH STREET

831 West 35th Street · No Longer Available
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Location

831 West 35th Street, Baltimore, MD 21211
Hampden

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 831 W 35TH STREET have any available units?
831 W 35TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 831 W 35TH STREET have?
Some of 831 W 35TH STREET's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 831 W 35TH STREET currently offering any rent specials?
831 W 35TH STREET is not currently offering any rent specials.
Is 831 W 35TH STREET pet-friendly?
No, 831 W 35TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 831 W 35TH STREET offer parking?
Yes, 831 W 35TH STREET offers parking.
Does 831 W 35TH STREET have units with washers and dryers?
No, 831 W 35TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 831 W 35TH STREET have a pool?
No, 831 W 35TH STREET does not have a pool.
Does 831 W 35TH STREET have accessible units?
No, 831 W 35TH STREET does not have accessible units.
Does 831 W 35TH STREET have units with dishwashers?
Yes, 831 W 35TH STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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